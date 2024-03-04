بالفيديو: هدف لاعب الهلال "سعود عبدالحميد" أمام الاتحاد الأجمل في الجولة 22

حصل هدف مدافع الهلال سعود عبد الحميد، على أغلبية الأصوات في التصويت الأسبوعي للهدف الأفضل في الجولة 22، من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين .
ووفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين على منصة "أكس" فقد حصل هدف سعود عبدالحميد، في الكلاسيكو أمام فريقه السابق الاتحاد، على اختيار الجماهير كأفضل هدف في الجولة.
وبلغت نسبة المصوتين لصالح هدف سعود عبدالحميد الذي سجله من مجهود فردي مميز بعد أن تلاعب بالمدافعين قبل أن يسدد بكل ثقة داخل الشباك على نسبة 44،3%، من مجموع المصوتين والبالغ عددهم (503٬972 صوتاً) مقابل 40،9% لهدف النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمان لاعب الأهلي في مرمى الفتح، و14.8% لهدف نجم الاتحاد أنغولو كانتي لاعب الاتحاد في مرمى الهلال.