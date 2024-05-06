رياضة
بعرض ضخم لثلاثة مواسم.. "أتلتيك بلباو" يستهدف ضم مدافع النصر "إيمريك لابورت"
ضمن مساعي النادي الإسباني للتعاقد مع مدافع قوي للعودة للمنافسة بالدوري الأوروبي
يستهدف مسؤولو نادي أتليتيك بلباو الإسباني، التعاقد مع مدافع النصر الفرنسي إيمريك لابورت بالموسم المقبل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "Marca"؛ فإن إدارة النادي الإسباني تُجَهز عرضًا ضخمًا لمدة 3 سنوات؛ من أجل الحصول على خدمات لابورت هذا الصيف.
وأفادت ذات الصحيفة بأن مسؤولي أتلتيك بلباو يريدون من إيمريك الاتفاق مع النصر ومناقشة الالتزامات الضريبية الخاصة به حيث يبحث النادي الإسباني عن مدافع قوي للعودة للمنافسة بالدوري الأوروبي.
وشددت في تقريرها على أن إدارة نادي النصر ليس لديها استعداد للسماح للاعب البالغ من العمر 29 عامًا، بمغادرة الفريق بأي ثمن.
وتعاقدت إدارة النصر مع المدافع الإسباني إيميريك لابورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حتى عام 2026، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.