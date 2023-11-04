مباريات السبت بدوري "روشن".. صافرة "إكوادورية" تضبط مواجهة النصر والخليج

وسيتولّى الحكمُ الدولي الإكوادوري "جييرمو جيريرو"، قيادةَ المباراة حكمًا للساحة، على أن يعاونه مواطناه "خوان أغيار مساعد أول، ودينيس جيريرو مساعد ثانٍ"، فيما سيشرف "كارلوس أورب" على غرفة الفيديو، بمساعدة من الحكم السعودي "هشام الرفاعي".