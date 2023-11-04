مباريات السبت بدوري "روشن".. صافرة "إكوادورية" تضبط مواجهة النصر والخليج

كشف الاتحادُ السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم التي ستتولّى قيادة مباريات يوم السبت من الجولة الثانية عشرة لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024.
وعيّن الاتحادُ طاقمًا من أمريكا الجنوبية لإدارة مباراة النصر والخليج المقرّرة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، عند تمام الساعة التاسعة مساءً.
وسيتولّى الحكمُ الدولي الإكوادوري "جييرمو جيريرو"، قيادةَ المباراة حكمًا للساحة، على أن يعاونه مواطناه "خوان أغيار مساعد أول، ودينيس جيريرو مساعد ثانٍ"، فيما سيشرف "كارلوس أورب" على غرفة الفيديو، بمساعدة من الحكم السعودي "هشام الرفاعي".
وسيقود "سامي الجريس" مواجهةَ فريق أبها مع ضيفه الأخدود، بمساعدة من "محمد الشهري"، و"بليغ آل رمضان"، في حين ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف "تركي هشلان"، بمساعدة من "سامي العرفج".
أما لقاء الاتفاق ونظيره الرائد، فسيديره "ماجد الشمراني"، ويعاونه كلٌّ من" عمر الجمل، وعلي العلي"، فيما سيتولّى "محمد السماعيل" إدارةَ غرفة الفيديو، بمساعدة من "بدر الشمراني".