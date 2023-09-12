"اتحاد اليد" يحدد مواعيد مباريات السوبر السعودي المصري والإماراتي والبحريني .. تعرّف على المواعيد

وسيشهد يوم 22 فبراير 2024م، إقامة مباراة “السوبر السعودي الإماراتي” بين الخليج السعودي والشارقة الإماراتي عند الساعة 4:00 مساءً، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وسيتبعه في نفس اليوم وعلى نفس الصالة عند الساعة 7:00 مساءً إقامة مباراة “السوبر السعودي البحريني”، بين مضر السعودي والنجمة البحريني.