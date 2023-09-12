رياضة

"اتحاد اليد" يحدد مواعيد مباريات السوبر السعودي المصري والإماراتي والبحريني .. تعرّف على المواعيد

"اتحاد اليد" يحدد مواعيد مباريات السوبر السعودي المصري والإماراتي والبحريني .. تعرّف على المواعيد

حدد الاتحاد السعودي لكرة اليد، بالتنسيق مع الاتحادات المعنية، موعد مباريات كل من: “السوبر السعودي المصري” و”السوبر السعودي الإماراتي” و”السوبر السعودي البحريني” للموسم الرياضي 2023-2024م.

ومن المقرر أن تقام مباراة “السوبر السعودي المصري” بين فريقي النور السعودي والزمالك المصري يوم 5 نوفمبر المقبل، عند الساعة 6:00 مساءً، على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

وسيشهد يوم 22 فبراير 2024م، إقامة مباراة “السوبر السعودي الإماراتي” بين الخليج السعودي والشارقة الإماراتي عند الساعة 4:00 مساءً، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وسيتبعه في نفس اليوم وعلى نفس الصالة عند الساعة 7:00 مساءً إقامة مباراة “السوبر السعودي البحريني”، بين مضر السعودي والنجمة البحريني.

الاتحاد السعودي لكرة اليد

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org