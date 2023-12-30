طائرة الهلال تتجاوز محطة الاتحاد.. والأهلي يتغلب على النصر

وفاز الابتسام على الخليج بثلاثة أشواط مقابل شوط ليرفع رصيده 18 نقطة في المركز الثالث، كما تغلب أبها على الفيصلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، فيما فاز ضمك على الصفا بثلاثة أشواط مقابل شوط.