رياضة
طائرة الهلال تتجاوز محطة الاتحاد.. والأهلي يتغلب على النصر
واصل الهلال تصدره ترتيب الدوري الممتاز للكرة الطائرة، بعد فوزه على الاتحاد بثلاثة أشواط مقابل شوط بعد مباراة مثيرة وممتعة من كلا الفريقين ليرفع رصيده 23 نقطة.
وحافظ الأهلي على مركزه الثاني 22 نقطة بعد فوزه على النصر بثلاثة أشواط مقابل شوط.
وفاز الابتسام على الخليج بثلاثة أشواط مقابل شوط ليرفع رصيده 18 نقطة في المركز الثالث، كما تغلب أبها على الفيصلي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، فيما فاز ضمك على الصفا بثلاثة أشواط مقابل شوط.
ونجح الهداية من كسب لقائه أمام الوحدة بثلاثة أشواط مقابل شوطين جاءت نتائج الأشواط.