الخميس.. قرعة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا.. والأخضر في التصنيف الثالث

وتقام البطولة في مدينتي بانكوك وتشونبوري بتايلاند على مدار 18 يومًا من 15 يونيو إلى غاية 2 يوليو المقبلين، وستكون البطولة، التي خرجت بعض أفضل المواهب في القارة في السنوات الماضية، طريقاً لتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى لنهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2023 في بيرو خلال شهر نوفمبر.