4 مباريات في ختام ثاني جولات دور المجموعات ضمن كأس العرب للناشئين

تستكمل يوم غدٍ السبت منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في بطولة كأس العرب للناشئين 2022 لكرة القدم، التي تقام في الجمهورية الجزائرية خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل.
في المجموعة الرابعة يلتقي منتخبا السعودية وسوريا على ملعب السيق في ولاية معسكر، بينما يحتضن ملعب مستغانم في ولاية مستغانم مباراة منتخبي مصر ولبنان، وذلك في تمام الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.
وكانت الجولة الأولى من المجموعة الرابعة شهدت تحقيق منتخب مصر فوزًا أمام منتخب السعودية بثلاثية دون رد.
وضمن المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخبي سوريا ولبنان.
ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بـ3 نقاط، يليه منتخبا سوريا ولبنان بنقطة لكل منهما، ثم المنتخب السعودي بدون رصيد حتى الآن.
وفي المجموعة الثالثة يلتقي منتخب جزر القمر مع نظيره العراقي على ملعب السيق، بينما يلعب المنتخب الموريتاني مع منتخب المغرب على ملعب مستغانم، وتقام المباراتان في تمام الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.
وكانت الجولة الأولى شهدت فوز منتخب العراق على منتخب المغرب بنتيجة 2-1، على ملعب السيق.
وفي المجموعة ذاتها وعلى ملعب مستغانم، حقق منتخب جزر القمر فوزًا بنتيجة 3-2 أمام منتخب موريتانيا.
ويتربع منتخب جزر القمر على ترتيب المجموعة بـ3 نقاط بالتساوي مع منتخب العراق، يليهما منتخبا موريتانيا والمغرب بدون رصيد.