4 مباريات في ختام ثاني جولات دور المجموعات ضمن كأس العرب للناشئين

وفي المجموعة الثالثة يلتقي منتخب جزر القمر مع نظيره العراقي على ملعب السيق، بينما يلعب المنتخب الموريتاني مع منتخب المغرب على ملعب مستغانم، وتقام المباراتان في تمام الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.