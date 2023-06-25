25 ميدالية حصيلة منتخبات المملكة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "برلين 2023"

وهنأ القريشي لاعبي ولاعبات المنتخبات السعودية على تحقيقهم للميداليات في الدورة، مثمنًا لأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية الجهود التي بذلوها خلال فترة الاستعداد وكذلك خلال المنافسات، عادًا عدد الميداليات التي حققها الأبطال من أبناء المملكة، قياسًا بحجم الندية الكبيرة التي شهدتها منافسات الألعاب في هذه الدورة، ومنوهًا باهتمام ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص الدكتورة مها الجفالي لمنافسات المنتخبات السعودية، والعمل بجدية لتذليل مختلف العقبات التي قد تواجه بعثة المملكة المكوّنة من 85 لاعبًا ولاعبة في 15 رياضة، حرصًا على تمثيل المملكة التمثيل المشرف في هذا المحفل العالمي.