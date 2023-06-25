25 ميدالية حصيلة منتخبات المملكة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "برلين 2023"

اختتمت منتخبات المملكة للأولمبياد الخاص مشاركتها في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص التي أُقيمت في العاصمة الألمانية برلين بتحقيق 25 ميدالية (8 ذهبيات - 6 فضيات - 11 برونزية).
وفي اليوم الأخير من المنافسات توج المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص بالميدالية الذهبية لمنافسات الكرة الطائرة بفوزه على منتخب بتسوانا بشوطين دون مقابل (25 - 18) ، (25 - 21)، في المباراة النهائية للمنافسات التي جمعتهما في مركز الرياضات "ميسي" بالعاصمة الألمانية برلين، فيما انتزع فريق التتابع ذهبية سباق "4 × 100 متر جري"، ونال زياد الهويش ذهبية سباق "400 متر" في ختام منافسات ألعاب القوى التي أُقيمت على مضمار القرية الأولمبية.
واكتفى منتخب السلة بتحقيق الميدالية الفضية، فيما حقق منتخب كرة القدم "سيدات" الميدالية البرونزية، ونال منتخب كرة اليد "سيدات" برونزية المنافسات، وأحرزت اللاعبة سارة الوذيناني الميدالية الذهبية لمنافسات الجودو، ونالت اللاعبة زهراء بوعبيد الميدالية البرونزية للبولينج، وحقق السباح مهند المدرع الميدالية الفضية بحلوله ثانيًا في سباق "100م حرة"، وأحرزت السباحة سارة غندورة الميدالية البرونزية بتحقيقها المركز الثالث في سباق "100م حرة"، وحققت الرباعة أزهار آل سنان 4 ميداليات (فضية و3 برونزيات) في منافسات رفع الأثقال، فيما نالت هبة غراب برونزية الريشة الطائرة.
وعبّر رئيس الوفد السعودي للدورة عبدالرحمن القريشي عن فخره بما حققه لاعبو المنتخبات السعودية في الدورة، منوهًا بالدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي عمومًا والأولمبياد الخاص على وجه الخصوص، مثمنًا لسمو الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز حضوره حفل الافتتاح ولقائه اللاعبين وتهيئة وتوفير جميع الإمكانات لتحقيق النتائج المرجوة، ولسمو الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، على متابعته لأوضاع البعثة، وحضوره المنافسات وتحفيزه للاعبين، وهو ما كان له أبلغ الأثر في دعم اللاعبين وتحقيقهم للإنجازات.
وهنأ القريشي لاعبي ولاعبات المنتخبات السعودية على تحقيقهم للميداليات في الدورة، مثمنًا لأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية الجهود التي بذلوها خلال فترة الاستعداد وكذلك خلال المنافسات، عادًا عدد الميداليات التي حققها الأبطال من أبناء المملكة، قياسًا بحجم الندية الكبيرة التي شهدتها منافسات الألعاب في هذه الدورة، ومنوهًا باهتمام ومتابعة رئيس الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص الدكتورة مها الجفالي لمنافسات المنتخبات السعودية، والعمل بجدية لتذليل مختلف العقبات التي قد تواجه بعثة المملكة المكوّنة من 85 لاعبًا ولاعبة في 15 رياضة، حرصًا على تمثيل المملكة التمثيل المشرف في هذا المحفل العالمي.