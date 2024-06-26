بطولة غرب آسيا تحت 19 عامًا.. الأخضر يواجه الكويت

يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، غدًا الخميس، مباراته الثانية ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا 2024، المقامة حتى الخامس من شهر يوليو المقبل في الطائف.
ويستضيف "الأخضر" منتخب الكويت، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك فهد الرياضية، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يأتي ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا وإلى جواره منتخبات عمان، الكويت، واليمن.