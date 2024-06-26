بطولة غرب آسيا تحت 19 عامًا.. الأخضر يواجه الكويت

يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، غدًا الخميس، مباراته الثانية ضمن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 19 عامًا 2024، المقامة حتى الخامس من شهر يوليو المقبل في الطائف.