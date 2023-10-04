رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم : ندعم الملف السعودي لاستضافة كأس العالم 2034

قدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم التهنئة للأشقاء في المملكة المغربية لفوزهم باستضافة كأس العالم 2030 مع كلٍ من إسبانيا والبرتغال، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في استضافة هذا الحدث العالمي.
كما شدد "ابن خليفة" رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم على دعم الاتحاد الخليجي لكرة القدم للأشقاء في المملكة العربية السعودية في استضافة كأس العالم 2034 حيث إننا على ثقة بأن الملف السعودي سيكون قادرًا على تلبية سائر متطلبات الاستضافة ونحن سنقف مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وداعمين لهم.