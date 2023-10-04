رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم : ندعم الملف السعودي لاستضافة كأس العالم 2034

قدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم التهنئة للأشقاء في المملكة المغربية لفوزهم باستضافة كأس العالم 2030 مع كلٍ من إسبانيا والبرتغال، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في استضافة هذا الحدث العالمي.