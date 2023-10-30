التدريب سيكون بأساليبه.. نادي مايك تايسون يستقبل زوار بوليفارد سيتي

وفي السياق نفسه، افتُتح في المنطقة أيضًا متحف الأساطير، بحضور عدد من نجوم كرة القدم في العالم, وهو أحد الخيارات الترفيهية الجديدة في موسم هذا العام، إذ يضم تقنيات تفاعلية خاصة بكرة القدم، تتيح للجماهير الرياضية معايشة أهم اللحظات في تاريخ أقوى الدوريات العالمية، ومشاهدة أكبر مجموعة متكاملة من الكرات النادرة التي تمثل شواهد تاريخية مهمة في كرة القدم.