إدارة الاتحاد تشكل لجنة رياضية تتولى ملف كرة القدم بالنادي

ونشر النادي بياناً إعلامياً عبر حسابه على منصة (إكس) قال فيه: "يعلن نادي الاتحاد عن موافقة مجلس الإدارة على تكوين لجنة رياضية جديدة تضم ثلاثة أعضاء وتفويضها بالصلاحيـات الرياضيـة والماليـة اللازمة لأداء أعمالها بشكل مستقل، ويتوقع أن تحدث نقلة في عملية اتخاذ القرارات الرياضية المهمة، والعمليات اليومية المتعلقة بكرة القدم داخل النادي، كما ستكون مسؤولة عن عملية انتقالات اللاعبين".