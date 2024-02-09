إدارة الاتحاد تشكل لجنة رياضية تتولى ملف كرة القدم بالنادي

أعلنت إدارة نادي الاتحاد تشكيل لجنة رياضية، تسند لها الصلاحيات الرياضية والمالية الخاصة بكرة القدم في النادي.
ونشر النادي بياناً إعلامياً عبر حسابه على منصة (إكس) قال فيه: "يعلن نادي الاتحاد عن موافقة مجلس الإدارة على تكوين لجنة رياضية جديدة تضم ثلاثة أعضاء وتفويضها بالصلاحيـات الرياضيـة والماليـة اللازمة لأداء أعمالها بشكل مستقل، ويتوقع أن تحدث نقلة في عملية اتخاذ القرارات الرياضية المهمة، والعمليات اليومية المتعلقة بكرة القدم داخل النادي، كما ستكون مسؤولة عن عملية انتقالات اللاعبين".
وأضاف البيان: "يترأس اللجنة السيد دومينجوس أوليفيرا الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد، وتضم اللجنة المدير الرياضي السيد رامون بلانيس، والمدرب الفني السيد مارسيلو غاياردو، حيث ستوجه خبراتهم ورؤاهم نحو التميز والنجـاح في الساحة الرياضيـة التنافسية".
وتابع: "أكد دومينجوس أوليفيرا الرئيس التنفيذي لشركة نادي الاتحاد أنه يعتبر إنشاء اللجنة الرياضية خطوة هامة في مسار التطوير وتقدم جهودنا الرياضية" وأضاف "بفضل النهـج المركـز للعمل اليومي والقرارات الرياضية الرئيسية، تجسد هـذه اللجنة التزامنا بالتميز والابتكار عبر جميع جوانب منظمتنا".
وختم البيان بالقول: "من المقرر أن تلعب اللجنة الرياضية دوراً حيوياً في تشكيل مستقبل كرة القـدم لدى نادي الاتحاد، مضمونة التوجيه الإستراتيجي، والكفاءة التشغيلية، والنجاح على المدى الطويل سواء داخل الملعب أو خارجه".