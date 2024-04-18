ضمن كأس آسيا.. أخضر الصالات يسعى للتعويض أمام أستراليا

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غداً الجمعة نظيره منتخب أستراليا في ثاني مبارياتهما ضمن مباريات المجموعة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقامة في بانكوك المؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان، وذلك على صالة بانكوك أرينا في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.