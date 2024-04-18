ضمن كأس آسيا.. أخضر الصالات يسعى للتعويض أمام أستراليا

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غداً الجمعة نظيره منتخب أستراليا في ثاني مبارياتهما ضمن مباريات المجموعة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقامة في بانكوك المؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان، وذلك على صالة بانكوك أرينا في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.
ميدانياً؛ أنهى لاعبو "أخضر الصالات" اليوم الخميس تدريباتهم وتحضيراتهم للمباراة بإجراء حصة تدريبية على صالة الاتحاد التايلاندي لكرة القدم، بقيادة المدرب الإسباني أندريو بلازا، الذي اجتمع باللاعبين قبل انطلاق التدريبات، وطالبهم بنسيان المباراة الماضية والتعويض في مباراة غد أمام أستراليا.
لتنطلق بعدها التدريبات الذي انتهج فيها الجهاز الفني الخطة التي سيلعب بها، لتختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل الصالة.
ويسعى الأخضر للفوز في المباراة من أجل تجديد آماله في التأهل إلى دور الـ8 من كأس آسيا لكرة قدم الصالات.