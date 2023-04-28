الهلال السعودي "كبير آسيا" يواجه أوراوا الياباني في "ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا".. والهدف حسم الشوط الأول

يسعى فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم "كبير آسيا" عند الساعة الـ8:30 من مساء اليوم السبت للحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا، حين يواجه ضيفه أوراوا الياباني على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالعاصمة السعودية الرياض في "ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا"، النسخة الـ41.
الهلال يخوض اللقاء وهو حامل اللقب، ويأمل الاستفادة من الأرض والدعم الجماهيري الكبير المتوقَّع، وأن يُنهي الشوط الأول لصالحه في الرياض، على أن يخوض الشوط الثاني يوم 6 مايو المقبل في سياتاما في العاصمة اليابانية طوكيو.
ويحشد الأزرق السعودي "كبير آسيا" كامل قواه بقيادة المدير الفني الأرجنتيني "رامون دياز"، وأبرز كتيبة الفريق المحترفين المحليين والأجانب، وأبرزهم (القائد سلمان الفرج، سالم الدوسري، إيغالو وماريغا)، ومن خلفهم (راعي المعروف) الحارس المميز عبدالله المعيوف، من أجل تحقيق الحلم الآسيوي الخامس.
من جهة ثانية، كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن أن محمد الشلهوب، نجم فريق الهلال الأول لكرة القدم السابق، سيكون حاضرًا قبل ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا الذي يجمع فريقه بمنافسه أوراوا ريد دياموندز الياباني؛ وذلك ليقوم برفع الكأس وتقديمها قبل انطلاق المباراة المقررة اليوم السبت.
وأوضح الاتحادي الآسيوي عبر موقعه أمس الجمعة أن الجماهير ستعيش لحظة خاصة بدخول الشلهوب إلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض لرفع كأس دوري أبطال آسيا لعام 2022، وتقديمها للاعبين والجمهور قبل بدء النهائي القاري.
وحقق الشلهوب العديد من الألقاب مع فريق الهلال، من ضمنها الفوز بلقب الدوري السعودي 8 مرات، وكأس ولي العهد 11 مرة، وكأس الملك 3 مرات، إلى جانب الفوز مرة بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس، ومرتين بلقب دوري أبطال آسيا، وخاض خلال مسيرته بالقميص الأزرق 561 مباراة، سجل خلالها 102 هدف، إلى جانب صناعة عدد كبير من الأهداف.