الهلال السعودي "كبير آسيا" يواجه أوراوا الياباني في "ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا".. والهدف حسم الشوط الأول

وحقق الشلهوب العديد من الألقاب مع فريق الهلال، من ضمنها الفوز بلقب الدوري السعودي 8 مرات، وكأس ولي العهد 11 مرة، وكأس الملك 3 مرات، إلى جانب الفوز مرة بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الكأس، ومرتين بلقب دوري أبطال آسيا، وخاض خلال مسيرته بالقميص الأزرق 561 مباراة، سجل خلالها 102 هدف، إلى جانب صناعة عدد كبير من الأهداف.