ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية يشهد الأسبوع الرابع من موسم سباقات الطائف

وتشهد سباقات يوم الجمعة أشواطاً قوية ورائعة أبرزها كأس الهدا الذي سيكون في تاسع الأشواط المخصص للإنتاج المحلي عمر الـ3 سنوات فقط وعلى مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، وتذهب الترشيحات والمعطيات للجواد معلا صاحب الـ3 انتصارات في سجله أبرزها شوط تحدي الخيالة العالمي الذي كان ضمن أشواط أمسية كأس السعودية، كما انتقل الجواد حديثاً من المالك خالد مشرف مطلق بن شنان إلى إسطبل هدب للسباقات، بإشراف المدرب عبدالعزيز خالد، وبقيادة الخيال عادل الفريدي، ويبرز الاسم الآخر في هذا الكأس الفرس مستوعبة صاحبة الانتصارين في سجلها بالشعار الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبتدريبات أحمد محمود، وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز، ويشارك كاسم بارز في هذا الكأس الجواد رمادان الفائز بالشوط التحضيري لكأس الهدا في الأسبوع الأول من موسم سباقات الطائف بشعار أبناء بريكان سلطان البقمي، وبتدريبات عبدالمحسن الطخيم وبقيادة الخيال أصيل السرحاني، ونستذكر الجواد المزرج الفائز بهذا الكأس في النسخة الماضية بالشعار الأحمر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات فهد سعد وبقيادة الخيال عبدالله العوفي.