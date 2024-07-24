ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية يشهد الأسبوع الرابع من موسم سباقات الطائف

يشهد ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية الحفلات الثلاث، الـ11 والـ12 والـ13 في الأسبوع الرابع من موسم سباقات الطائف، ويتألف كل حفل من 9 أشواط تتنوع فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة بمجموع جوائز تصل إلى قرابة مليوني ريال في أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة الموافق 25_26_27 يوليو 2024 حيث ينطلق أول أشواط يوم الخميس في تمام الساعة الـ4 عصراً كما خصصت 6 أشواط من يوم الخميس لخيل الدرجة المبتدئة، وشوطين للتكافؤ من 0 إلى 60 درجة، وشوطاً للأفراس من 0 إلى 2 فوز سباقات يوم الجمعة.
وتشهد سباقات يوم الجمعة أشواطاً قوية ورائعة أبرزها كأس الهدا الذي سيكون في تاسع الأشواط المخصص للإنتاج المحلي عمر الـ3 سنوات فقط وعلى مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، وتذهب الترشيحات والمعطيات للجواد معلا صاحب الـ3 انتصارات في سجله أبرزها شوط تحدي الخيالة العالمي الذي كان ضمن أشواط أمسية كأس السعودية، كما انتقل الجواد حديثاً من المالك خالد مشرف مطلق بن شنان إلى إسطبل هدب للسباقات، بإشراف المدرب عبدالعزيز خالد، وبقيادة الخيال عادل الفريدي، ويبرز الاسم الآخر في هذا الكأس الفرس مستوعبة صاحبة الانتصارين في سجلها بالشعار الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبتدريبات أحمد محمود، وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز، ويشارك كاسم بارز في هذا الكأس الجواد رمادان الفائز بالشوط التحضيري لكأس الهدا في الأسبوع الأول من موسم سباقات الطائف بشعار أبناء بريكان سلطان البقمي، وبتدريبات عبدالمحسن الطخيم وبقيادة الخيال أصيل السرحاني، ونستذكر الجواد المزرج الفائز بهذا الكأس في النسخة الماضية بالشعار الأحمر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات فهد سعد وبقيادة الخيال عبدالله العوفي.
وفي سباقات يوم السبت تذهب القوة والإثارة للشوط الـ9 المسمى بكأس شبرا المخصص للإنتاج المحلي مفتوح الدرجات عمر 4 سنوات فأكثر على مسافة السرعة 1200 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، وتذهب الأنظار والترشيحات للفرس "شقراء سلطان" للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وبتدريبات شالح العضياني وقيادة الخيال وجبرتو راموس، وكذلك من الأسماء البارزة الجواد شغموم الخيل لأبناء الشريف هزاع شاكر العبدلي وبتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال أليكسس مورينو، ويبرز الجوادان محروت ومرتجح بالشعار الأحمر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالله مشرف، وسبق أن حقق النسخة الماضية من هذا الكأس الجواد فطحل للمالك عبدالله عبدالرحمن المخضوب وبتدريبات عبدالعزيز الحزابي وبقيادة الخيال عادل الفريدي.
ويسيحظى زوار نادي سباقات الفروسية بالعديد الفعاليات الترفيهية التي تتناسب مع جميع الفئات، بالإضافة إلى النشاطات المتعددة، وكذلك سيتمكن الجمهور من المشاركة في عدة مسابقات تفاعلية كمسابقة الترشيحات للخيل الفائزة في الأشواط والفوز بجوائز رائعة وقيمة.