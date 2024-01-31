"إحسان" و"أصدقاء" تدعمان سداد الإيجار لمنازل اللاعبين القدامى وأسرهم

وأوضح "الدوسري" أن هذه المساعدات تسهم في تأمين حياة كريمة لأفراد هذه الأسر، وتعين عائل الأسرة في توفير احتياجات أسرته، حيث يُشكل سداد الإيجار عائقاً كبيراً أمام العائل، ويحد من توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته، مبيناً أن سداد الإيجار وإزالة جزء من العوائق التي تواجه عائل الأسرة ينتج عنه استقرار الأسرة، وتفرّغ أفرادها للبرامج التنموية التي تقدمها الجمعية؛ لينتج عن ذلك في الأخير تمكين الأسرة بأفرادها، ويؤثر في تمكين هذه الأسر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لها.