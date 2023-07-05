موقف تشيلسي من العروض المقدمة للتعاقد مع البلجيكي "لوكاكو"

وأشار الصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر" إلى أن تشيلسي مستعد للتفاوض بشأن اللاعب بدفع مبلغ حوالي 5 إلى 6 ملايين جنيه إسترليني في حالة استعارته، مع الالتزام بدفع حوالي 25 إلى 27 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيعه، كما شدد على أن اللاعب يريد اللعب لإنتر ميلان وأن النادي الإيطالي على ثقة بتمديد إعارته من جديد.