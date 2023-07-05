موقف تشيلسي من العروض المقدمة للتعاقد مع البلجيكي "لوكاكو"

كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عن موقف مسؤولي نادي تشيلسي من العروض المقدمة للتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو نجم الفريق، خلال الموسم الصيفي.
وقال الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت": إن نادي الهلال السعودي ما زال مهتماً بالتعاقد مع لوكاكو، بالرغم من رغبة إنتر ميلان في التوصل إلى اتفاق مع تشيلسي للحصول على النجم البلجيكي.
وأشار الصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر" إلى أن تشيلسي مستعد للتفاوض بشأن اللاعب بدفع مبلغ حوالي 5 إلى 6 ملايين جنيه إسترليني في حالة استعارته، مع الالتزام بدفع حوالي 25 إلى 27 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيعه، كما شدد على أن اللاعب يريد اللعب لإنتر ميلان وأن النادي الإيطالي على ثقة بتمديد إعارته من جديد.
وكانت إدارة تشيلسي قد رفضت تمديد إعارة لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي، لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2024، بعد نهاية إعارته بنهاية الموسم الماضي إلا بعد الموافقة على شروطها الجديدة.