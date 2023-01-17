جماهير "الاتحاد" في الصدارة كأكثر الجماهير حضورًا للمباريات حتى الجولة الـ13 من دوري روشن

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، عن أكثر الأندية السعودية حضورًا للجماهير حتى الجولة الـ13 من دوري روشن.
وتصدرت جماهير نادي الاتحاد قائمة الأكثر حضورًا ، حيث بلغ عدد الحضور نحو 200.665 ولعب على أرضه نحو 6 مباريات.
وجاءت في المركز الثاني جماهير نادي النصر بواقع 116.935 التى حضرت المباريات، ولعب على أرضه 7 مباريات.
في حين وقعت جماهير العدالة والفتح ثالثًا ورابعًا بعدد جماهيري بلغ 68.539، و66.646 على التوالي، حيث كل منهما على أرضه 6 و7 مباريات وجماهير الرائد في المركز الخامس.
واحتلت جماهير الهلال المركز السادس بعدد جماهيري بلغ 58.884 ولعب على أرضه 7 مباريات، بينما جاءت جماهير الشباب بالمركز الـ7 ، حيث بلغت 43.867 ولعب على أرضه 7 مباريات.