جماهير "الاتحاد" في الصدارة كأكثر الجماهير حضورًا للمباريات حتى الجولة الـ13 من دوري روشن

في حين وقعت جماهير العدالة والفتح ثالثًا ورابعًا بعدد جماهيري بلغ 68.539، و66.646 على التوالي، حيث كل منهما على أرضه 6 و7 مباريات وجماهير الرائد في المركز الخامس.