بكلمة "HUNT".. الكشف عن "تيفو" جماهير الأخضر أمام إندونيسيا

كشف مجلس جمهور المنتخب السعودي عن "التيفو" الخاص بمواجهة إندونيسيا المقررة لها غدًا الأربعاء، في ملحق آسيا المؤهل إلى كأس العالم 2026.
وحمل "تيفو" جماهير الأخضر، الذي سيظهر في مواجهة إندونيسيا غدًا بملعب الإنماء في جدة، عبارة "HUNT"، وهي تعني الصيد، في إشارة إلى الرغبة في حصد النقاط الثلاث أمام إندونيسيا وحسم اللقاء.
وسيخوض الأخضر خلال الملحق الآسيوي "الطريق إلى كأس العالم 2026" مباراتين، حيث يلتقي في المواجهة الأولى منتخب إندونيسيا غدًا الأربعاء، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب العراق يوم 14 أكتوبر الجاري، وستقام المباراتان على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.