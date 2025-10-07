بكلمة "HUNT".. الكشف عن "تيفو" جماهير الأخضر أمام إندونيسيا

وحمل "تيفو" جماهير الأخضر، الذي سيظهر في مواجهة إندونيسيا غدًا بملعب الإنماء في جدة، عبارة "HUNT"، وهي تعني الصيد، في إشارة إلى الرغبة في حصد النقاط الثلاث أمام إندونيسيا وحسم اللقاء.