الرياض يكبد القادسية الخسارة الثانية في دوري روشن

تكبد فريق القادسية الهزيمة الثانية هذا الموسم بسقوطه أمام مضيفه الرياض بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي 2024/2025.
تقدم فريق الرياض بهدف البرازيلي لوكاس كال من تصويبة قوية فشل الحارس البلجيكي كوين كاستيلس في التصدي لها لتعانق الشباك في الدقيقة 24 من مجريات الشوط الأول.
ومطلع الشوط الثاني ضاعف العراقي إبراهيم بايش التقدم لمصلحة الرياض بتسجيله ثاني الأهداف بعد أن تابع رأسية يوان باربيت في شباك القادسية وذلك في الدقيقة 59.
وتمكن القادسية من تقليص النتيجة بواسطة عبدالعزيز العثمان الذي تلقى تمريرة بينية مميزة من تركي العمار وضعته في حالة انفراد أمام المرمى لم يتأخر في إيداعها الشباك وذلك في الدقيقة 79.
بهذا الفوز رفع فريق الرياض رصيده إلى النقطة العاشرة احتل من خلالها المركز السادس فيما تجمد رصيد القادسية عند 10نقاط أيضاً وضعته في المركز الخامس.