الرياض يكبد القادسية الخسارة الثانية في دوري روشن

تكبد فريق القادسية الهزيمة الثانية هذا الموسم بسقوطه أمام مضيفه الرياض بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالعاصمة الرياض ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين للموسم الرياضي 2024/2025.