كأس العرب للناشئين 2022.. مدربو المنتخبات العربية بين الاستفادة من البطولة والمنافسة على اللقب

عُقد اليوم الاثنين، المؤتمر الصحفي العام لمدربي المنتخبات المشاركة في كأس العرب للناشئين 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد الجزائري في مدينة وهران بالجزائر، خلال الفترة من 23 أغسطس الحالي وحتى 8 سبتمبر المقبل.
وقال مدرب منتخب فلسطين لؤي الصالحي: "نشكر الجمهورية الجزائرية على حسن وحفاوة الاستقبال، وعلى كل الخدمات التي قُدمت لنا منذ اللحظة الأولى، الاستعداد للبطولة اقتصر فقط على فترة إعداد قصيرة داخل فلسطين، ولم نخض أي مباريات ودية، والتقينا بعض اللاعبين في المطار، لكن لدينا حماس كبير لخوض المباراة الأولى أمام منتخب الجزائر".
وأضاف: "الجميع في فلسطين يكن كل الحب والاحترام للأشقاء في الجزائر. البطولة العربية أكثر قوة من البطولة الآسيوية، وسنحقق منها استفادة كبيرة على كل الأصعدة ومن كل المباريات، وهي فرصة مثالية للاستعداد لتصفيات آسيا المقبلة".
وقال مدرب منتخب الجزائر أرزقي رومان: "نشكر الاتحاد العربي على إقامة هذه البطولة وإن شاء الله تكون مفيدة لجميع المنتخبات المشاركة فيها، سنخوض مباراة مرتقبة أمام الأشقاء في فلسطين. هذه البطولة تُقام في وقت مناسب بعد نهاية جائحة كورونا، وسنعمل على تحقيق الفوز بكل المباريات والوصول إلى أبعد نقطة".
وزاد بقوله: "هذا المنتخب هو نواة لبناء جيل جديد في الكرة الجزائرية، وجهزنا الفريق على عدة مراحل وعملنا على تطوير الحالة البدنية لكل اللاعبين، وسنعمل على الاستفادة من هذه البطولة لإكساب اللاعبين الناشئين الخبرات الفنية اللازمة. ننتظر دعم وحضور الجمهور الجزائري المعروف بحبه لكرة القدم".
من جانب آخر قال مدرب منتخب السودان محمد موسى: "سعيد للغاية بهذا التجمع العربي، نكن كل الحب والتقدير للأشقاء في الجزائر ونحن سعداء بوجودنا هنا، أقمنا معسكرًا في السعودية ونحن على أتم الاستعداد للمشاركة في البطولة، وهدفنا لا يقتصر على مجرد المشاركة، بل نطمح لبلوغ الأدوار المتقدمة وهو ما سنعمل على تحقيقه. سنخوض مباراة مرتقبة أمام منتخب الإمارات القوي، والبطولة بشكل عام تضم منافسين أقوياء".
وقال مدرب منتخب عمان خالد غنيم: "أقمنا معسكرًا في تركيا، ونحن حاليًا في مرحلة إعداد جيل قوي للمستقبل، وسنظهر بشخصية قوية في البطولة تليق بالمنتخب العماني، البطولة العربية ستشهد تنافسًا شريفًا والجميع سيحقق استفادة كبيرة منها فنيًا وتنظيميًا، لكي يكتسب اللاعب العربي الناشئ خبرات، أثق تمامًا في اللاعبين وسنقدم في كل مباراة أداءً يُسهم في تحقيق الفوز".
من جانب آخر، قال مدرب منتخب اليمن محمد البعداني: "كل الشكر لمسؤولي الرياضة الجزائرية والشعب الجزائري العزيز على تلك الاستضافة الرائعة وحفاوة الاستقبال، نعتمد على روح وقدرات ومهارات اللاعبين، أقمنا معسكرًا في مصر وحققنا منه استفادة كبيرة، وسندخل البطولة بالعزيمة والإصرار المعروفين عن اللاعب اليمني، ولن نتراخى في أي مباراة على الرغم من الظروف الصعبة، لإبقاء الكرة اليمنية دائمًا بين مصاف الكبار".
وقال مدرب منتخب تونس كمال سعادة: "نشكر الاتحاد الجزائري على كل التسهيلات التي وجدناها، سنقدم أفضل مستوى ممكن لنحقق أفضل النتائج في البطولة، كل المنتخبات المشاركة في البطولة لديها رغبة قوية في تحقيق الفوز والمنافسة على اللقب، سنحاول إكساب اللاعبين فوائد فنية وسنظهر في كل مباراة بأسلوب فني عالٍ يمنحنا الفوز وصولاً للمباراة النهائية".
من جانب آخر قال مدرب منتخب المغرب سعيد شيبة: "هذه البطولة مهمة للغاية لهؤلاء اللاعبين الصغار، وتوقيت إقامتها جيد للغاية، وستكون مفيدة لكل المنتخبات، وهدفنا مبدئيًا تخطي الدور الأول بنجاح ثم الأدوار الإقصائية وصولاً للمباراة النهائية. البطولة العربية تشهد تنوعًا في المدارس الكروية بمواجهة منتخبات من آسيا وإفريقيا".
وأتم: "كأس العرب هي فرصة لصناعة لاعبين شبان رائعين، ولدينا رؤية كبيرة لجميع اللاعبين لكي نقدم جيلاً جديدًا يكون داعمًا للمنتخب المغربي الأول. لدينا في المغرب بنية رياضية مميزة ساعدت كل اللاعبين على الارتقاء والتطور، والكرة المغربية مازالت تقدم مواهب جديدة باستمرار".
وأوضح مدرب منتخب موريتانيا سامبا غاي أن: "التحضيرات كانت جيدة ورائعة وسنحقق أقصى استفادة من البطولة، من أجل المنافسات المقبلة ولبناء جيل جديد في الكرة الموريتانية، نحن في موريتانيا بحاجة إلى مزيد من الخبرة والاحتكاك والممارسة وخوض مباريات مع منافسين أقوياء، وأتمنى من الاتحاد العربي استمرار مثل هذه البطولات بشكل سنوي".
من جانب آخر قال مدرب منتخب السعودية عبد الوهاب الحربي: "نشكر الشعب الجزائري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، نحن نجهز منتخبًا جديدًا يكون داعمًا للمنتخب الأول، سنخوض البطولة وسط مجموعة صعبة وحديدية. تابعت مستويات الكثير من المنتخبات. الجميع يسعى إلى المنافسة على اللقب والفوز بكل المباريات، وأتمنى التوفيق لنا".
واختتم: "هدفنا الأساس هو تحقيق اللقب، خصوصًا أن المنتخبين الأولمبي والشباب في السعودية حققا نجاحات كبيرة تمنحنا الحافز لمواصلة التألق وحصد الألقاب، ولاسيما أن الكرة السعودية تمر بمرحلة تطور كبيرة في الوقت الراهن. أندية المملكة منحت الفرصة للاعبين الشباب للمشاركة في الدوري السعودي بما أكسبهم خبرات كبيرة في سن مبكرة".
وقال مدرب منتخب سوريا ياسر مصطفى: "فترة الاستعداد للبطولة كانت قصيرة واستغرقت 18 يومًا فقط ، والمشاركة تأتي لإثبات حضور المنتخب السوري في البطولات العربية مرة أخرى، ولإعداد اللاعبين للتصفيات الآسيوية المقبلة في الأردن، سنجاري جميع المنتخبات لكي نتطور فنيًا ونحقق منها استفادة كبيرة".
وأتم: "الاتحاد السوري وضع آلية لتطوير اللاعبين الشباب باستقدام جهاز فني هولندي، لبناء جيل جديد يحقق لنا أفضل الإنجازات، وهذا الجيل سيكون نواة لبناء جيل مميز".
من جانب آخر قال مدرب منتخب مصر مؤمن عبدالغفار: "شرف لنا الالتقاء بالمنتخبات المشاركة في البطولة. نحن جاهزون بعد التتويج أخيرًا بلقب بطولة شمال إفريقيا التي حققنا منها استفادة كبيرة. البطولة العربية تضم مدارس مختلفة من إفريقيا وآسيا، وهدفنا الأكبر هو المشاركة في كأس العالم المقبلة في بيرو".