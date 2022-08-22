كأس العرب للناشئين 2022.. مدربو المنتخبات العربية بين الاستفادة من البطولة والمنافسة على اللقب

وقال مدرب منتخب عمان خالد غنيم: "أقمنا معسكرًا في تركيا، ونحن حاليًا في مرحلة إعداد جيل قوي للمستقبل، وسنظهر بشخصية قوية في البطولة تليق بالمنتخب العماني، البطولة العربية ستشهد تنافسًا شريفًا والجميع سيحقق استفادة كبيرة منها فنيًا وتنظيميًا، لكي يكتسب اللاعب العربي الناشئ خبرات، أثق تمامًا في اللاعبين وسنقدم في كل مباراة أداءً يُسهم في تحقيق الفوز".