دورة الألعاب السعودية 2022: الأهلي يحصد ذهبية "الطائرة" للرجال.. والهلال بطل "كرة الصالات" للسيدات

توَّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب الرئيس الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين في منافسات ألعاب القوى، التي انطلقت اليوم في نادي الرياض ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.