هدف الاتفاق الأول بمرمى النصر صحيح.. ولا وجود لركلة جزاء للأخير أمام التعاون

نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أبرز الحالات التحكيمية في الجولتين الأوليَين من الموسم الجديد لدوري روشن السعودي للمحترفين 2023/ 2024.
أكدت لجنة الحكام عدم وجود ركلة جزاء لفريق النصر في مباراته الأولى أمام الاتفاق؛ لأنه أثناء التنافس على الكرة بين ساديو ماني والحارس لمست الكرة يد المهاجم قبل اصطدام الحارس به، ولعدم وجود مخالفة من قبل حارس المرمى لم يمنح الحكم ركلة جزاء، وقراره صحيح، لكن كان عليه معاقبة مهاجم فريق النصر على لمس الكرة باليد، وذلك في الدقيقة 29.
وأفادت بأن هدف الاتفاق الأول في المباراة صحيح؛ لأن المهاجم تجنب الاحتكاك مع الحارس أثناء نزوله بعد التصدّي للكرة، ولم يرتكب أي مخالفة، وبالتالي الهدف شرعي.
وأضافت: أنه لا توجد ركلة جزاء لفريق الحزم أمام الأهلي في الجولة الأولى؛ بسبب تحايل مهاجم الحزم أثناء احتكاكه مع الحارس أدوار مندي، وقرار الحكم صحيح بمنح اللاعب بطاقة صفراء وركلة حرة غير مباشرة لصالح الأهلي.
وأشارت إلى أنه لا توجد ركلة جزاء لفريق الطائي في مباراته مع الاتحاد ضمن الجولة الثانية؛ على اعتبار أن الحارس غروهي لم يرتكب أي خطأ أثناء ارتقائه للتصدي للكرة، وأن اصطدامه باللاعب المنافس تنافس طبيعي على الكرة وذلك في الدقيقة 35، وقرار الحكم صحيح بالاستمرار باللعب.
وأوضحت اللجنة ليست هناك ركلة جزاء لمصلحة النصر في مباراته الثانية مع التعاون، حينما توغّل عبدالرحمن غريب داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 79 وتعرّض للعرقلة من قبل مدافع فريق الخصم، الذي لعب على الكرة ولمسها قبل الوصول لقدم المهاجم؛ فبالتالي الاحتكاك بينهما أمر طبيعي، وقرار الحكم بالاستمرار في اللعب هو القرار السليم.