هدف الاتفاق الأول بمرمى النصر صحيح.. ولا وجود لركلة جزاء للأخير أمام التعاون

أكدت لجنة الحكام عدم وجود ركلة جزاء لفريق النصر في مباراته الأولى أمام الاتفاق؛ لأنه أثناء التنافس على الكرة بين ساديو ماني والحارس لمست الكرة يد المهاجم قبل اصطدام الحارس به، ولعدم وجود مخالفة من قبل حارس المرمى لم يمنح الحكم ركلة جزاء، وقراره صحيح، لكن كان عليه معاقبة مهاجم فريق النصر على لمس الكرة باليد، وذلك في الدقيقة 29.