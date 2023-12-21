خلال حصة تدريبية.. أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم يعبّرون عن إعجابهم بمهارات نجوم المستقبل في المملكة

ومن ناحية أخرى، قالت ماريا باغفار البالغة من العمر 14 عامًا: "لطالما اعتبرت هؤلاء النجوم قدوة لي في مسيرتي الرياضية، وكانت رؤيتهم اليوم واللعب معهم بمثابة تجربة مذهلة وحلم يتحقق. لقد بدأت ممارسة كرة القدم منذ عمر 12 عامًا، لكن حين ذلك لم يكن هنالك أي أندية أو أكاديميات مخصصة للفتيات، لذلك لم يكن أمامي سوى لعب كرة القدم مع الفتيان الذين دائمًا ما كانوا يقولون إن الفتيات غير قادرات على لعب كرة القدم. لكن التغييرات التي شهدتها المملكة أخيرًا حملت تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على مستويات مشاركة الفتيات في كرة القدم في المملكة، حيث تم تأسيس العديد من الأندية والأكاديميات المخصصة للفتيات والسيدات والتي تُقدم لهم فرص مستقبلية واعدة لاحتراف كرة القدم".