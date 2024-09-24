اتحاد البلياردو والسنوكر يطلع على تحضيرات استضافة البطولة العربية

وبدأ الاجتماع الذي ترأسه الدكتور ناصر الشمري رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبحضور أعضاء المجلس بكلمة عن ذكرى اليوم الوطني 94 ، أوضح فيها أن اليوم الوطني ليس مجرد يوم للاحتفال، بل هو مناسبة لتجديد الولاء والانتماء للوطن، والتذكير بما حققته المملكة من تقدم وازدهار في شتى المجالات وفي مقدمتها المجال الرياضي الذي يشهد التطور في كل عام .