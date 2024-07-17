بعد انتقاله للنصر.. "بينتو": سأقاتل لأكون جزءًا من مشروع الدوري السعودي المتطور

ورد بينتو على أنه إذا كان اللعب مع رونالدو هو أحد أسباب اتخاذ قراره قائلًا: "بالطبع، الجميع يعرف من هو كريستيانو، حتى أولئك الذين لا يحبون كرة القدم، ولكن لديّ أسباب أخرى".