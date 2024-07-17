بعد انتقاله للنصر.. "بينتو": سأقاتل لأكون جزءًا من مشروع الدوري السعودي المتطور

علق الحارس البرازيلي بينتو كيربيسكي، على انضمامه للدوري السعودي للمحترفين واختياره للعب لصفوف نادي النصر.
وأكدت تقارير بالأمس أن حارس أتلتيكو بارانينسي وافق على الانتقال إلى النصر، ورفض اللعب لصفوف الاتحاد، كما أنه يستعد للسفر للسعودية؛ لإجراء الفحوصات الطبية.
وقال بينتو في تصريحات لقناة "Monivillela": "القرار لم يكن سهلًا بالنسبة لي، وكانت هناك عدة أسباب لاتخاذ هذا القرار".
ورد بينتو على أنه إذا كان اللعب مع رونالدو هو أحد أسباب اتخاذ قراره قائلًا: "بالطبع، الجميع يعرف من هو كريستيانو، حتى أولئك الذين لا يحبون كرة القدم، ولكن لديّ أسباب أخرى".
وأضاف الحارس البرازيلي: "لكن القرار لم يكن بسببه؛ بل كان بسبب المشروع الذي قُدّم لي، لقد تطور الدوري السعودي كثيرًا ولا يزال أمامه الكثير لينمو، وسأكون جزءًا من ذلك المشروع الذي يهدف إلى جلب المزيد من اللاعبين الشباب إلى الدوري".
وعن اللعب بجانب حراس مرمى مثل ميندي وبونو الذين تفوقوا على الساحة الدولية قال: "لن يكون الأمر سهلًا؛ النزاع سيكون جيدًا، وهذا يرفع مستوى البطولة إلى أبعد من ذلك".
وتابع الحارس: "سأقاتل مع هؤلاء الرجال الذين كانوا ذات يوم أفضل حراس مرمى في العالم".