الأخضر الأولمبي يدشن غداً معسكره في الرياض.. والشهري يستدعي "28" لاعباً

واستدعى المدير الفني سعد الشهري (28) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الصانبي، محمد العبسي، عبدالملك الدويسان، أحمد الجليدان، محمد سليمان، مبارك الراجح، جهاد ذكري، إسلام هوساوي، معاذ فقيهي، نايف مسعود، عباس الحسن، عبدالإله هوساوي، محمد محزري، فيصل الأسمري، عبدالله الزيد، ناصر البيشي، أحمد باحسين، صهيب الزيد، مروان الصحفي، المؤيد مني، محمد صهلولي، محمد المري، يزيد جوشان، سطام الروقي، طلال حاجي، مراد خضري، ثامر الخيبري، مشاري النمر.