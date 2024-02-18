"خالد بن سلطان" يُتوِّج فريق "إكسيونا ساينز إكس إي" لفوزه بالجولة الثانية من "إكستريم إي 2024"

وشهد سباق النقاط مشاركة الفرق الأربعة الأخيرة التي لم تتمكن من الوصول للنهائي، واستطاع ثنائي فريق "نيوم ماكلارين إكستريم إي"، المكون من الإسبانية كريستينا جوتيريز والسويدي ماتياس إيكستروم، تحقيق المركز الأول بزمن قدره 8 دقائق و32 ثانية، فيما حل ثنائي فريق "ليجاسي موتور كلوب"، الأمريكيان ترافيس بسترانا وغراي ليدبيتر، في المركز الثاني، بفارق 69 جزءًا من الثانية، وجاء فريق "صن ميني ميل" في المركز الثالث، الذي تمثله السويدية كلارا أندرسون والألماني تيمو شيدر، بفارق 9 ثوان و80 جزءًا من الثانية، فيما لم يتمكن فريق "جنسن باتون JBXE" من إكمال السباق لظروف أعطال في المركبة.