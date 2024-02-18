"خالد بن سلطان" يُتوِّج فريق "إكسيونا ساينز إكس إي" لفوزه بالجولة الثانية من "إكستريم إي 2024"

توَّج الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، مساء اليوم ثنائي فريق (إكسيونا ساينز إكس إي) المكون من (الإسبانية لايا سانز والجامايكي فريزر ماكونيل) بالمركز الأول في السباق النهائي للجولة الثانية، بزمن قدره 10 دقائق و54 ثانية، فيما توجت مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة أضواء بنت عبدالرحمن العريفي مالك فريق (إكسيونا ساينز إكس)، السيد كارلوس ساينز إي، بجائزة الفريق الحاصل على المركز الأول.
واختُتمت مساء اليوم في محافظة خليص منافسات الجولة الثانية من سباق "ديزرت إكس بري"، ضمن سلسلة سباق "إكستريم إي" لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية 2024، الذي احتضنته السعودية لمدة يومين، وللمرة الرابعة على التوالي، بمشاركة 16 متسابقًا، يمثلون ثمانية فِرق عالمية.
وفي بقية نتائج السباق النهائي للجولة الثانية حل فريق "أندريتي التوكيلات إكستريم إي" في الوصافة عن طريق سائقَيه (البريطانية كاتي مانينغز والسويدي تيمي هانسن)، بفارق ثانية واحدة و40 جزءًا من الثانية، كما حقق فريق "فيلوسي رايسينغ"، الذي يمثله السويدي كيفين هانسن والأسترالية مولي تايلور، المركز الثالث، بفارق 4 ثوان و66 جزءًا من الثانية، وجاء فريق "روزبرغ إكس رايسينغ" في المركز الرابع بفارق 11 ثانية وجزأَين من الثانية.
وكانت منافسات الجولة الثانية من هذا السباق قد انطلقت صباح اليوم بإقامة الجولتين التأهيليتين الأولى والثانية من أجل تحديد المشاركين في سباق النقاط، وفي السباق النهائي؛ إذ تمكن فريق روزبرغ إكس رايسينغ من تحقيق المركز الأول المؤهل للسباق النهائي بحصوله على 20 نقطة، وجاء في المركز الثاني فريق "أندريتي التوكيلات إكستريم إي" برصيد 18 نقطة، وحل فريق "إكسيونا ساينز إكس إي" في المركز الثالث برصيد 16 نقطة، فيما أحرز فريق "فيلوسي رايسينغ" المركز الرابع برصيد 14 نقطة.
وشهد سباق النقاط مشاركة الفرق الأربعة الأخيرة التي لم تتمكن من الوصول للنهائي، واستطاع ثنائي فريق "نيوم ماكلارين إكستريم إي"، المكون من الإسبانية كريستينا جوتيريز والسويدي ماتياس إيكستروم، تحقيق المركز الأول بزمن قدره 8 دقائق و32 ثانية، فيما حل ثنائي فريق "ليجاسي موتور كلوب"، الأمريكيان ترافيس بسترانا وغراي ليدبيتر، في المركز الثاني، بفارق 69 جزءًا من الثانية، وجاء فريق "صن ميني ميل" في المركز الثالث، الذي تمثله السويدية كلارا أندرسون والألماني تيمو شيدر، بفارق 9 ثوان و80 جزءًا من الثانية، فيما لم يتمكن فريق "جنسن باتون JBXE" من إكمال السباق لظروف أعطال في المركبة.
وتتألف سلسلة "إكستريم إي" العالمية من خمسة سباقات؛ بهدف تسليط الضوء على تأثير تغيُّر المناخ، والترويج لاعتماد المركبات الكهربائية في السباقات؛ للمساعدة في الحفاظ على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادراتها المستمرة.