رئيس لجنة الانضباط لـ"سبق": النصر قد يستفيد من إدانة التسجيلات في القضية المرفوعة للفيفا

‏وبيّن "الرفاعي" أن المقصد برفض ماعدا ذلك من طلبات والتي صدرت في القرارات يوم أمس (الفقرة الخامسة)؛ هو بعض الطلبات التي رفع بها النصر ضد اللاعب والنادي والتي يُعتقد أنها قد تكون تهمة التلاعب بالنتائج؛ مشيرًا إلى أن توقف "حمدالله" ورئيس نادي الاتحاد حامد البلوي ومشعل السعيد في قضية التسجيلات، يُعتبر قضية تأديبية وليست رياضية؛ بمعنى أنها لن تتوقف لتوقف الدوري حتى استئنافه؛ بل ستستمر حتى مع توقف الدوري بدء من يوم أمس، عكس العقوبة الرياضية والتي تتوقف لتوقف النشاط الرياضي ومن ثم تُستأنف.