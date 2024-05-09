الليلة وعبر بوابة الاتفاق.. الاتحاد يسعى إلى العودة لمربع الكبار

يسعى الاتحاد إلى خطف النقاط الثلاث من فم ضيفه الاتفاق، من أجل العودة لمربع الكبار، حين يلتقي الفريقان في تمام التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.