الليلة وعبر بوابة الاتفاق.. الاتحاد يسعى إلى العودة لمربع الكبار

تستكمل اليوم الجمعة منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بثلاث مواجهات مرتقبة لعل أبرزها وأهمها قمة الغربية التي تجمع الاتحاد وضيفه الاتفاق.
يحل ضمك ضيفًا على نظيره أبها، في قمة "ديربي عسير" المنتظر، وذلك في تمام السادسة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة.
"ديربي عسير" هذه المرة متباين، حيث فارق عشر نقاط بين الفريقين " أبها 28 نقطة - ضمك 38 نقطة" ويشكل اللقاء أهمية كبرى لأبها في رحلة الهروب من شبح الهبوط، فيما ما زال ضمك في مناطق الأمان والبقاء في دوري الكبار.
يسعى الاتحاد إلى خطف النقاط الثلاث من فم ضيفه الاتفاق، من أجل العودة لمربع الكبار، حين يلتقي الفريقان في تمام التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.
في المقابل يأمل أبناء الساحل الشرقي العودة بالنقاط الثلاث التي تقربهم أكثر من مناطق الأمان، وإن كان عامل الأرض والجمهور يصب في مصلحة العميد.
يستضيف الخليج نظيره الوحدة، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.
لقاء مفترق طرق للفريقين، والفائز سيبتعد أكثر عن مناطق خطر الهبوط.