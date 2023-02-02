بصفته الممثلَ الوحيد في دورة ألعاب القولف الآسيوية.. "نيوم" الراعي الرسمي لـ"عثمان الملا"

أعلنت نيوم عن توقيعها عقدًا لرعاية لاعب القولف السعودي المحترف عثمان الملا، وذلك في إطار اهتمام الشركة بدعم الرياضيين المحترفين من المملكة ومختلف أنحاء العالم، وبما يحقق أهدافها في التحول إلى مركز إقليمي للمنافسات الرياضية العالمية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وتأتي رعاية "نيوم" للمحترف عثمان الملا، تقديرًا من جانبها للمستوى المتميز الذي يقدمه في رياضة القولف، وحرصًا على توفير الدعم له بصفته الممثلَ الوحيد من المملكة في دورة ألعاب القولف الآسيوية المقبلة التي ستقام في ملاعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، خلال الفترة من 2-5 فبراير "الجاري".
وعبرت جان باترسون، رئيس قطاع الرياضة في نيوم، عن اعتزازها بانضمام اللاعب المحترف عثمان الملا إلى عائلة نيوم انسجامًا مع دورها في استقطاب أبرز الرياضيين، مشيرة إلى أن هذا الدعم يهدف إلى المساهمة في رسم مستقبل قطاع هذا النوع من الرياضات في المملكة.
وتوجَّه الملا بالشكر لـ"نيوم"، على توفير الدعم والرعاية له، مؤكدًا أن هذا الدعم سيسهم في تسليط الضوء على رياضة القولف والتوسع النوعي في هذا النوع من الرياضات. وعبّر "الملا" عن تطلُّعه إلى المساهمة في دعم مهمة "نيوم" لتسليط الأضواء العالمية على ما تتيحه المملكة العربية السعودية من فرص استثمارية في مختلف المجالات الرياضية والاجتماعية والاقتصادية.