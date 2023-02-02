بصفته الممثلَ الوحيد في دورة ألعاب القولف الآسيوية.. "نيوم" الراعي الرسمي لـ"عثمان الملا"

وتأتي رعاية "نيوم" للمحترف عثمان الملا، تقديرًا من جانبها للمستوى المتميز الذي يقدمه في رياضة القولف، وحرصًا على توفير الدعم له بصفته الممثلَ الوحيد من المملكة في دورة ألعاب القولف الآسيوية المقبلة التي ستقام في ملاعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بدعم من صندوق الاستثمارات العامة، خلال الفترة من 2-5 فبراير "الجاري".