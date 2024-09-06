صحيفة إنجليزية تسلّط الضوء على النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" بعد وصوله للهدف رقم 900

ويحتلّ "رونالدو" المركز الأول بفارق كبير، بينما يحتلّ "ميسي" المركز الثاني برصيد 838 هدفًا من 1069 مباراة. وجاء هدفه رقم 900 في مسيرته في الدقيقة 34 على ملعب بنفيكا؛ حيث سدد الكرة في الشباك بهدفين نظيفين للبرتغال من مسافة قريبة بعد أن استغلّ تمريرة عرضية من "نونو مينديز".