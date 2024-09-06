صحيفة إنجليزية تسلّط الضوء على النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" بعد وصوله للهدف رقم 900

أشاد موقع "talksport" بالبرتغالي "كريستيانو رونالدو"، لاعب النصر والمنتخب البرتغالي، بعد وصول سجله التهديفي إلى 900 هدفًا.
ووصل النجم البرتغالي رسميًّا، مساء الخميس، إلى الهدف رقم الـ900 بعد تسجيله في شباك منتخب كرواتيا ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، في المباراة التي انتهت بفوز البرتغال بهدفين مقابل هدف.
وقال موقع "talksport": "كريستيانو رونالدو يصنع تاريخ كرة القدم بتسجيله رقمًا قياسيًّا للبرتغال في مواجهة دوري الأمم الأوروبية ضد كرواتيا؛ فقد حقّق رونالدو إنجازًا مذهلًا آخر في مسيرته المتألقة بهدفه رقم 900 مع النادي والمنتخب الوطني".
وتابع ذات الموقع: "سجل قائد البرتغال هدفًا ضدّ كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، مساء الخميس، ليصبح أول رجل في التاريخ يصل إلى الرقم المذهل".
ويحتلّ "رونالدو" المركز الأول بفارق كبير، بينما يحتلّ "ميسي" المركز الثاني برصيد 838 هدفًا من 1069 مباراة. وجاء هدفه رقم 900 في مسيرته في الدقيقة 34 على ملعب بنفيكا؛ حيث سدد الكرة في الشباك بهدفين نظيفين للبرتغال من مسافة قريبة بعد أن استغلّ تمريرة عرضية من "نونو مينديز".
وقال "رونالدو" بعد الفوز: "يبدو أن 900 هدف مثل أي إنجاز آخر، لكنني وحدي أعرف مدى صعوبة العمل كل يوم لتسجيل هدفك رقم 900؛ إنه إنجاز فريد في مسيرتي، أنا لا أحطم الأرقام القياسية، إنها تطاردني!".
وتابع الموقع: "فشل رونالدو في التسجيل في بطولة أوروبا 2024؛ مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كان يجب عليه إنهاء مسيرته الدولية، لكن المخضرم أسكت الآن من يكرهونه.
وحقّق أيقونةُ ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، إنجازًا مذهلًا، ويعدّ هذا أمرًا رائعًا للغاية؛ نظرًا لأنه لا يزال قويًّا في سن 39 عامًا.
وكانت سنواته التسع في العملاق الإسباني ريال مدريد هي الأكثر غزارة؛ حيث سجل 450 هدفًا في 438 مباراة.