"فلامنغو" البرازيلي يبحث عن استعادة خدمات ميشيل ديلغادو لاعب الهلال

يرغب مسؤولو نادي فلامنغو البرازيلي في التعاقد مع البرازيلي ميشيل ديلغادو، مهاجم نادي الهلال بالموسم الجديد.
وبحسب ما أفاد موقع fanaticos، فإن "تيتي" مدرب الفريق البرازيلي يرغب من الإدارة التعاقد مع مهاجم جديد، حيث تم تحديد اسم ديلغادو لتدعيم صفوف الفريق بالفترة المقبلة.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الهلال ترغب في الحصول على 108 ملايين ريال برازيلي للموافقة على الاستغناء عن خدمات اللاعب.
وانتقل "ميشيل" صاحب الـ27 عامًا، إلى نادي الهلال في 2022، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات، قادمًا من فلامنغو البرازيلي.
ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن "النصر" صاحب المركز الثاني.