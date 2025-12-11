فارق النقطة يشعل قمة أبها والعلا في الجولة 11 من دوري يلو

تنطلق غدًا الجمعة منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وسط اشتداد المنافسة على صدارة الترتيب، والتي تشهد قمة مرتقبة بين المتصدر أبها وملاحقه المباشر العلا، في مباراة يُتوقع أن تحسم صدارة الجولة.
أبها يتصدر والعلا يلاحق
يتصدر أبها جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن العلا صاحب المركز الثاني (22 نقطة)، وهو الرصيد ذاته للعروبة في المركز الثالث، بينما يأتي الدرعية رابعًا بـ21 نقطة.
وتشهد مباريات الجمعة 3 مواجهات، أبرزها قمة الجولة بين أبها والعلا، إلى جانب لقاء الجندل مع الجبيل، والبكيرية ضد الطائي.
ويدخل أبها والعلا المباراة بعد تعثر كل منهما في الجولة الماضية، حيث تعادل أبها أمام البكيرية، فيما تعادل العلا مع العدالة، ما أبقى الفارق بينهما نقطة واحدة، في انتظار الحسم في مواجهة القمة.
مباريات الجمعة
أبها × العلا: قمة الصدارة المرتقبة.
الجندل × الجبيل: الجندل في المركز 11 بـ12 نقطة، والجبيل في المركز الأخير بنقطة واحدة وله مباراة مؤجلة.
البكيرية × الطائي: البكيرية خامسًا بـ19 نقطة، والطائي عاشرًا بـ12 نقطة قادمًا من ديربي حائل.
مباريات السبت
الباطن × العدالة: الباطن في المركز 17 بنقطتين (وله مباراة مؤجلة)، والعدالة في المركز 15 بـ6 نقاط.
الجبلين × الدرعية: الجبلين سابعًا بـ16 نقطة، والدرعية رابعًا بـ21 نقطة في مواجهة قوية.
الزلفي × العربي: الفريقان متساويان بـ9 نقاط في المركزين 13 و14، ولكل منهما مباراة مؤجلة.
مباريات الأحد
الرائد × جدة: الرائد سادسًا بـ18 نقطة، وجدة تاسعًا بـ15 نقطة.
الفيصلي × العروبة: الفيصلي ثامنًا بـ15 نقطة (وله مباراة مؤجلة)، والعروبة ثالثًا بـ22 نقطة ويأمل في اقتناص الصدارة في حال تعادل أبها والعلا.
الوحدة × الأنوار: الأنوار في المركز 12 بـ10 نقاط، والوحدة في المركز 16 بـ6 نقاط ويبحث عن فوز يخرجه من دائرة الخطر.
وتُعد هذه الجولة من أكثر الجولات ترقبًا في دوري يلو، لما تحمله من مواجهات مؤثرة على صدارة الترتيب ومراكز الهبوط، وسط تقارب النقاط بين الفرق.