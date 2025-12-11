فارق النقطة يشعل قمة أبها والعلا في الجولة 11 من دوري يلو

ويدخل أبها والعلا المباراة بعد تعثر كل منهما في الجولة الماضية، حيث تعادل أبها أمام البكيرية، فيما تعادل العلا مع العدالة، ما أبقى الفارق بينهما نقطة واحدة، في انتظار الحسم في مواجهة القمة.