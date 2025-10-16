الجولة الخامسة من دوري روشن.. قمة منتظرة تجمع الأهلي والشباب

تتواصل منافسات الجولة غدًا السبت، حيث يحل الهلال ضيفًا على الاتفاق في اللقاء الذي سيقام على ملعب "إيجو" بالدمام، فيما يواجه الأخدود فريق الحزم على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، بينما يلتقي النصر نظيره الفتح على ملعب "الأول بارك" في الرياض.