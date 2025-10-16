الجولة الخامسة من دوري روشن.. قمة منتظرة تجمع الأهلي والشباب

تدور عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين مساء اليوم الجمعة مجددًا مع انطلاق الجولة الخامسة، التي تشهد مواجهات قوية وتنافسًا متصاعدًا بين أندية الصدارة، في ظل سعي الفرق لتعزيز مواقعها وجمع النقاط الكاملة قبل الدخول في المرحلة المتقدمة من الدور الأول.
ويستهل فريق الاتحاد مواجهات الجولة عندما يحل ضيفًا على الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، فيما يلتقي الخلود مع النجمة في "ديربي القصيم" على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بينما يستضيف الأهلي نظيره الشباب على ملعب "الإنماء" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في قمة منتظرة ضمن أبرز مواجهات الجولة.
تتواصل منافسات الجولة غدًا السبت، حيث يحل الهلال ضيفًا على الاتفاق في اللقاء الذي سيقام على ملعب "إيجو" بالدمام، فيما يواجه الأخدود فريق الحزم على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، بينما يلتقي النصر نظيره الفتح على ملعب "الأول بارك" في الرياض.
وتُختتم الجولة الأحد المقبل بثلاث مباريات، تجمع الأولى الخليج مع الرياض على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وضمك مع التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، فيما يواجه القادسية نظيره نيوم على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك.