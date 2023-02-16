بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية في الدرعية.. تأهل 24 دراجًا للدور نصف النهائي

وشهد اليوم حضورًا مميزًا من العائلات والجمهور من جميع الأعمار من عشاق الرياضات الاستعراضية، للاستمتاع بالعديد من الأنشطة المصاحبة للبطولة، والتي اشتملت على عدد من الفعاليّات الرياضية الاستعراضية، بإشراف مجموعة من الأبطال المؤهلين عالميًا في الرياضات الحضرية؛ كالتزلج، وركوب الدراجات الاستعراضية، والسكوتر والدراجات الجبلية، والباركور.