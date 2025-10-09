كونسيساو يتولى تدريب الاتحاد.. سابع مدرب برتغالي في دوري روشن هذا الموسم

ونشر النادي عبر حساباته الرسمية مقطعًا ترويجيًا لمدربه الجديد، ظهر فيه كونسيساو أمام رقعة شطرنج في مشهد رمزي يعكس فلسفته التكتيكية، وقال خلاله: "الانتصار ليس خيارًا، بل هوية تميزنا. المنافسون يتغيرون وحلفاؤهم سيهزمون. أما البطل ثابت، وهو سيد اللعبة. أنا سيرجيو كونسيساو، جئت لصناعة المجد مع الاتحاد."