كونسيساو يتولى تدريب الاتحاد.. سابع مدرب برتغالي في دوري روشن هذا الموسم

أعلن نادي الاتحاد رسميًا تعاقده مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للفرنسي لوران بلان، الذي أُقيل بعد مرور أربع جولات فقط من منافسات الموسم الحالي في دوري روشن السعودي.
ونشر النادي عبر حساباته الرسمية مقطعًا ترويجيًا لمدربه الجديد، ظهر فيه كونسيساو أمام رقعة شطرنج في مشهد رمزي يعكس فلسفته التكتيكية، وقال خلاله: "الانتصار ليس خيارًا، بل هوية تميزنا. المنافسون يتغيرون وحلفاؤهم سيهزمون. أما البطل ثابت، وهو سيد اللعبة. أنا سيرجيو كونسيساو، جئت لصناعة المجد مع الاتحاد."
ووفقًا لموقع دوري روشن، يُعد كونسيساو سابع مدرب برتغالي في الدوري هذا الموسم، بعد كل من خيسوس (النصر) وغوميز (الفتح) وبيدرو إيمانويل (الفيحاء) وأرماندو إيفانغيليستا (ضمك) وباولو سيرجيو (الأخدود) وماريو سيلفا (النجمة).
وجاء التعاقد بعد مفاوضات مطوّلة بين إدارة النادي والمدرب، ليوقّع عقدًا يمتد لموسمين ونصف الموسم بهدف تعزيز استقرار الفريق ومواصلة المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.
ويحمل كونسيساو سجلًا تدريبيًا لافتًا، إذ قاد بورتو البرتغالي لتحقيق ثلاثة ألقاب دوري وأربعة كؤوس برتغالية وثلاثة ألقاب سوبر، كما توج مع ميلان الإيطالي بـ كأس السوبر الإيطالي 2025 بالرياض.
ويتولى كونسيساو مهامه والفريق في المركز الثالث بترتيب دوري روشن بـ 9 نقاط خلف النصر المتصدر بـ12 والقادسية الوصيف بـ10، ساعيًا إلى الحفاظ على لقبي الدوري والكأس اللذين أحرزهما الاتحاد الموسم الماضي.