مدرب الأخضر "رينارد": مباراتنا أمام المكسيك حياة أو موت 

وزاد مدرب الأخضر السعودي: «كل مباراة مختلفة عن الأخرى، ولدى خصمنا نقاط قوة وضعف، علينا الحذر من الأولى، واستغلال الثانية، والمنتخب المكسيكي لعب بتكتيك جيد أمام الأرجنتين، وقدم أداءً رائعًا وقتاليًا، ولكن فجأة جاء ميسي».