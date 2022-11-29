مدرب الأخضر "رينارد": مباراتنا أمام المكسيك حياة أو موت 

قال المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي هيرفي رينارد، إن مواجهة المكسيك غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022 بأنها «ثالث أهم مباراة في حياته»، مشددًا على أهمية تفادي الخسارة وإلا «سنندم عليها طوال حياتنا» حسب تعبيره.
وعن القائمة المشاركة في المباراة، قال رينارد خلال المؤتمر الصحافي، الثلاثاء،: «أعتقد أنني سأدون ذلك الليلة.. وسترونه غدًا».
وأضاف رينارد: «عندما تسنح لك الفرصة للعب المونديال، يجب أن تتذكر ذلك إلى الأبد، خصوصًا في ظل حضور 80 ألف مشجع.. الحصول على بطاقة التأهل يعني الكثير».
وتبع المدرب الفرنسي: «المباراة حياة أو موت بالنسبة للمنتخبين، والأهم أن نبقى على قيد الحياة، وعندما نحصل على فرصة التأهل، يجب علينا أن نناضل ونلعب بجد».
وزاد مدرب الأخضر السعودي: «كل مباراة مختلفة عن الأخرى، ولدى خصمنا نقاط قوة وضعف، علينا الحذر من الأولى، واستغلال الثانية، والمنتخب المكسيكي لعب بتكتيك جيد أمام الأرجنتين، وقدم أداءً رائعًا وقتاليًا، ولكن فجأة جاء ميسي».
وواصل مدرب المنتخب السعودي حديثه قائلاً: «يتعين علينا التركيز على المباراة بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى، ومواجهة الغد بأيدينا.. أتطلع لخوض مباراة حسم التأهل، ولدينا جيل رائع من اللاعبين، وبدعم الجماهير سننسى الخروج المبكر في المونديالات السابقة».