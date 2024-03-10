تقارير إعلامية تكشف سر تواجد الأسطورة البرازيلية "رونالدو" بمقر نادي الهلال

أكدت تقارير إعلامية، أن زيارة الأسطورة البرازيلية رونالدو، مالك نادي كروزيرو البرازيلي، لنادي الهلال؛ لم تكن زيارة عابرة؛ بل للتفاوض بشأن التعاقد مع أحد نجوم الفريق.
وكان الأسطورة البرازيلي قد قام أمس بزيارة مقر نادي الهلال خلال تواجده بالسعودية؛ حيث ظهر في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك؛ مرتديًا قميص النادي الأهلي.
وبحسب ما أفاد به الإعلامي البرازيلي صامويل فينانسيو؛ فإن رونالدو وغابرييل ليما، الرئيس التنفيذي لنادي كروزيرو البرازيلي، اتخذا خطوة أخرى وقاما بالتفاوض على بقاء لاعب خط وسط الهلال ماتيوس بيريرا مع فريقهم.
وشدد الإعلامي البرازيلي على أن رونالدو والرئيس التنفيذي الْتقيا شخصيًّا برئيس النادي السعودي؛ للتفاوض مع أجل ضم بيريرا بشكل نهائي، الذي تمت استعارته من الهلال في صيف 2023.