تقارير إعلامية تكشف سر تواجد الأسطورة البرازيلية "رونالدو" بمقر نادي الهلال

وشدد الإعلامي البرازيلي على أن رونالدو والرئيس التنفيذي الْتقيا شخصيًّا برئيس النادي السعودي؛ للتفاوض مع أجل ضم بيريرا بشكل نهائي، الذي تمت استعارته من الهلال في صيف 2023.