يزيد الراجحي يستعيد عافيته ويسجل فوزه الأول هذا العام

أحرز سائق فريق "أوفردرايف" السعودي يزيد الراجحي، الفوز في المرحلة السابعة اليوم، بعد سوء الحظ الذي لازمه أمس وخسارة ما يقرب من 5 ساعات؛ حيث عاد السعودي بقوة وسجل أسرع الأزمنة، متفوقًا بنحو 9 دقائق أمام سائق فريق "تيلتونيكا ريسينغ" البرتغالي فايدوتاس زالا.
وبدأ الراجحي السباق من المركز ،40 بعد تعرّضه لمشكلة ميكانيكية أمس؛ لكن السعودي نجح في تحقيق رابع فوز له بإحدى مراحل داكار في تاريخه، والأول له في هذه النسخة؛ إلا أنه ما زال متأخرًا بفارقٍ يُقارب 5 ساعات عن "العطية" متصدر الترتيب العام.
وقد أنهى السعودي السباقَ في 3 ساعات و6 دقائق و23 ثانية، تلاه "زالا"، في المركز الثاني بفارق 8 دقائق و54 ثانية.. وأكمل سائق فريق "جي سي كيه موتورسبورت" الفرنسي غيرلاين شيشير، بترتيب المراكز الثلاثة الأولى بفارق 10 دقائق و15 ثانية عن الراجحي.
وبهذه النتيجة، يواصل سائق تويوتا القطري "ناصر العطية"، صدارته للترتيب العام، بفارق ساعة ودقيقة و4 ثوان أمام زميله في الفريق هينك لاتيغان في المركز الثاني، وسائق أوفردرايف البرازيلي لوكاس مورايس في المركز الثالث في الترتيب العام بفارق ساعة و11 دقيقة و24 ثانية عن "العطية" المتصدر.