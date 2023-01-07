يزيد الراجحي يستعيد عافيته ويسجل فوزه الأول هذا العام

وبدأ الراجحي السباق من المركز ،40 بعد تعرّضه لمشكلة ميكانيكية أمس؛ لكن السعودي نجح في تحقيق رابع فوز له بإحدى مراحل داكار في تاريخه، والأول له في هذه النسخة؛ إلا أنه ما زال متأخرًا بفارقٍ يُقارب 5 ساعات عن "العطية" متصدر الترتيب العام.