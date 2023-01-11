خليجي 25: "السعودية" أمام "عمان" لحجز تذكرة التأهل و"العراق” فى مواجهة "اليمن"

تستأنف غدًا الخميس بطولة كأس الخليج العربي 25 حيث تبدأ الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات فتُقام مباراتان على النحو التالي:
تُقام المباراة بين المنتخبين الخميس فى تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب البصرة الدولي .
يدخل منتخب العراق المباراة وهو متصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعد فوزه على الأخضر السعودي وتعادله سلبيًا أمام منتخب عمان.
في حين يدخل منتخب اليمن اللقاء وهو لا يمتلك أي نقاط بعد خسارته أمام منتخبي السعودية وعمان.
تُقام المباراة بين المنتخبين أيضًا في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الميناء الأولمبي.
يُشارك منتخب السعودية باللقاء وهو بالمركز الثالث ولديه 3 نقاط، بعد فوزه على منتخب اليمن، وخسارته أمام العراق.
بينما يحتل منتخب عمان المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد فوزه على منتخب اليمن، وتعادله سلبيًا أمام منتخب العراق.