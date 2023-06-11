فوز المغرب ولبنان ومصر والعراق في ختام منافسات دور المجموعات

استُكملت اليوم الأحد، منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في نسختها السابعة، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 16 يونيو الحالي.
وفاز منتخب المغرب بنتيجة 4-2 أمام منتخب الكويت، بينما حقق منتخب لبنان فوزًا أمام جزر القمر بنتيجة 6-3، ومنتخب مصر أمام منتخب فلسطين بنتيجة 5-1، ومنتخب العراق أمام منتخب موريتانيا بنتيجة 4-1.
في المباراة الأولى، سجل أهداف منتخب المغرب كلٌ من سعد كنية وخالد بو زيد وإدريس رايس وإسماعيل أمزال، بينما جاء هدفا منتخب الكويت عن طريق عمر الشطي وناصر العلبان، فيما حصل رضا الخياري حارس مرمى منتخب المغرب على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وفي المباراة الثانية، سجل أهداف منتخب لبنان كلٌ من مجد حاموش (4 أهداف) وعيسى محرز وجوني فرشخ، بينما جاءت أهداف منتخب جزر القمر عن طريق بوينا هولادي وبروان حساني وحكيم كاديما، فيما حصل لاعب المنتخب اللبناني مجد حاموش على جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وفي المباراة الثالثة، سجل أهداف منتخب مصر كلٌ من مصطفى خلف وعلاء عيسى وعبدالرحمن محمد (هدفين) ومحمود إبراهيم، بينما جاء هدف منتخب فلسطين بوساطة رشيد شواهنة، فيما اختير لاعب المنتخب المصري عبدالرحمن محمد كأفضل لاعب في المباراة.
وفي المباراة الرابعة والأخيرة، سجل أهداف منتخب العراق كلٌ من وليد فاهم وفادي سامي وغيث كريم وحيدر ساجت، بينما جاء هدف منتخب موريتانيا عن طريق صو جونكوندا، فيما حصل لاعب المنتخب العراقي وليد فاهم على جائزة أفضل لاعب في المباراة.