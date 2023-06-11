فوز المغرب ولبنان ومصر والعراق في ختام منافسات دور المجموعات

استُكملت اليوم الأحد، منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات في نسختها السابعة، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية، وتستمر حتى يوم 16 يونيو الحالي.