"بنزيما" يحاول إقناع "ناتشو" بالانضمام إلى الاتحاد في "الميركاتو الشتوي"

كشف برنامج "El Chiringuito" الشهير عن محاولات الفرنسي كريم بنزيما، إقناع الإسباني ناتشو فرنانديز لاعب ريال مدريد، بالانضمام إلى نادي الاتحاد السعودي، خلال فترة "الميركاتو الشتوي" المقبل.
وأفاد البرنامج الإسباني بأن بنزيما يحاول إقناع ناتشو بالانتقال للدوري السعودي واللعب لصفوف نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وانضم ناتشو البالغ من العمر 33 عامًا إلى ريال مدريد الإسباني في سبتمبر 2012، كما شارك المنتخب الإسباني في الفترة من 2013، وحتى 2018.
وحصد اللاعب مع ريال مدريد، الدوري الإسباني 4 مرات، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، وكأس ملك إسبانيا في 2013، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 5 مرات.
ويحتل الاتحاد حاليًا المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن التعاون المتصدر.