أخضر السلة يستهلّ مشواره في نهائيات بطولة آسيا بالخسارة من إندونيسيا

ويتأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة؛ حيث تم تقسيم المنتخبات الستة عشر إلى أربع مجموعات سينتقل الأول مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما يتوجب على الثاني والثالث تحديد تأهلهم إلى الدور ربع النهائي عبر مباراة يلعبها الثاني من المجموعة "A" ضد الثالث من المجموعة "B"، والثاني من المجموعة "B" ضد الثالث من المجموعة "A" .