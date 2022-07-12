أخضر السلة يستهلّ مشواره في نهائيات بطولة آسيا بالخسارة من إندونيسيا

تعرض المنتخب السعودي في بداية مشواره ببطولة كأس آسيا لكرة السلة، للخسارة من نظيره الإندونيسي "54-80"، في المباراة التي جرت اليوم في العاصمة جاكرتا.
وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتقدم المنتخب الإندونيسي "44-30"، فيما سيطر على فترات المباراة الأربع، حتى النهاية.
وسيلعب المنتخب السعودي مباراته الثانية أمام نظيره الأسترالي يوم ١٤ يوليو، ومن ثم يواجه نظيره الأردني يوم ١٦ يوليو في المجموعة "A".
ويتنافس المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جوار الأردن وأستراليا وإندونيسيا.
وكان منتخب الأردن قد تعرّض للخسارة أمام أستراليا "78-60" اليوم الثلاثاء بالعاصمة الإندونيسية، في افتتاح المجموعة الأولى للنهائيات.
ويتأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة؛ حيث تم تقسيم المنتخبات الستة عشر إلى أربع مجموعات سينتقل الأول مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما يتوجب على الثاني والثالث تحديد تأهلهم إلى الدور ربع النهائي عبر مباراة يلعبها الثاني من المجموعة "A" ضد الثالث من المجموعة "B"، والثاني من المجموعة "B" ضد الثالث من المجموعة "A" .