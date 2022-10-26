بمتابعة مستمرة ومتواصلة من أمير المنطقة.. الاستعدادات تتواصل تأهبًا لانطلاق رالي حائل 2022

وعملت اللجان منذ الإعلان عن موعد انطلاق رالي حائل الدولي خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل، على تذليل جميع المعوقات ليكون استقبال الوفود من مختلف دول العالم والأبطال المنافسين من حيث إقامتهم إلى انطلاق السباق ونهايته، بما يليق بمكانة المملكة، ومدينة حائل على وجه الخصوص التي اعتادت في سنوات سابقة من تنظيم هذا الرالي.