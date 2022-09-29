حفر الباطن.. رابطة الهواة لكرة القدم تدشن الفرعية الـ15

دشنت رابطة الهواة لكرة القدم، الرابطة الفرعية بحفر الباطن التي يرأسها جابر الظفيري بعد فوزه في الانتخابات لسنتين قادمتين، وضمت عضوية الرابطة كلًّا من: فالح العنزي، وعلى الظفيري، وعايد الحريجي، ومصلح نزال، وعبد الله مسلم، وتضم الرابطة الفرعية 35 فريقًا.