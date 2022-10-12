الاتحاد السعودي للمصارعة يختار تصميم "التمياط" شعارًا للهوية الجديدة

اعتمد الاتحاد السعودي للمصارعة، تصميم المتسابق راكان بن سميط التمياط، من سكان محافظة رفحاء؛ شعارًا للهوية الجديدة للاتحاد في المسابقة التي أُطلقت واستمرّت لعدة أشهر.
وكان الاتحاد السعودي للمصارعة قد أعلن عن إطلاق مسابقة تعنى بتصميم شعاره الجديد عبر موقعه الرسمي في منصة "تويتر"، وتقدم لهذه المسابقة 230 مصممًا ومصممة على مستوى المملكة.
وبعد دراسة النماذج المقدمة من المشاركين، وقع الاختيار على التصميم الأكثر تصويتًا من قبل لجنة الاتحاد؛ وهو تصميم راكان بن سميط التمياط، المتخصص بتصميم العلامات التجارية Brand Design.
ودشّن الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الشعار والهوية الجديدة، أمس، بالعاصمة الرياض، بعد اعتماد تصميم المتسابق التمياط رسميًّا.
يذكر أن راكان بن سميط التمياط يعمل مدرسًا لمادة العلوم في متوسطة القدس بمحافظة رفحاء، وصمم الكثير من العلامات التجارية خلال السنوات الماضية؛ أشهرها "مول عرعر بارك، العنود أويل لنقل النفط، PATCH الأكاديمية المتخصصة بتدريس وتدريب مصممي ومصممات الأزياء بالمملكة".