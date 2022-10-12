الاتحاد السعودي للمصارعة يختار تصميم "التمياط" شعارًا للهوية الجديدة

وبعد دراسة النماذج المقدمة من المشاركين، وقع الاختيار على التصميم الأكثر تصويتًا من قبل لجنة الاتحاد؛ وهو تصميم راكان بن سميط التمياط، المتخصص بتصميم العلامات التجارية Brand Design.