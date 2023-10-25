شعلة الألعاب السعودية تجوب المواقع التاريخية والرياضية في الطائف

تسلم الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم، شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023، وسط حضور جماهيري كبير من الطلاب والطالبات والرياضيين في ملعب كلية التربية بجامعة الطائف، لتكمل الشعلة مسيرتها في أربعة مواقع وهي "مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية، وممشى الخمسين بمخطط البيعة، وملعب كلية التربية بجامعة الطائف، وقصر الكاتب التاريخي"، وذلك بمشاركة عدد من الرياضيين والمواطنين في الحدث الرياضي الكبير الذي تشهده مناطق ومحافظات المملكة.