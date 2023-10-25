شعلة الألعاب السعودية تجوب المواقع التاريخية والرياضية في الطائف

تسلم الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف اليوم، شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023، وسط حضور جماهيري كبير من الطلاب والطالبات والرياضيين في ملعب كلية التربية بجامعة الطائف، لتكمل الشعلة مسيرتها في أربعة مواقع وهي "مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية، وممشى الخمسين بمخطط البيعة، وملعب كلية التربية بجامعة الطائف، وقصر الكاتب التاريخي"، وذلك بمشاركة عدد من الرياضيين والمواطنين في الحدث الرياضي الكبير الذي تشهده مناطق ومحافظات المملكة.
وثمن محافظ الطائف الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - للرياضة والرياضيين، مما انعكس إيجاباً على تحقيق قفزاتٍ نوعية على الصعيدين المحلي والدولي، مشيداً بجهود سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، وحرصه الدائم على تفعيل الحركة الرياضة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، مرحباً بفريق شعلة الألعاب السعودية في الطائف.
وتناوب على حمل شعلة الدورة في مسيرتها، العداء الدولي مخلد العتيبي والعنود الشريف لاعبة المبارزة، وذلك في مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية، وعلي العمري لاعب ألعاب القوى وعمر الثاقب لاعب البادل، في ممشى الخمسين، وحنان العصيمي لاعبة الفروسية، والرياضي عطية حدادي لاعب الجمباز، في استاد كلية التربية بجامعة الطائف، وخلود العلياني لاعبة رياضات الدفاع عن النفس، في قصر الكاتب.
يذكر أن منافسات النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023 ستقام خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2023، بمشاركة أكثر من 8000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 200 نادٍ من جميع أنحاء المملكة، يتنافسون في 53 لعبة رياضية منها 6 ألعاب بارالمبية و4 رياضات استعراضية جديدة، مع استحداث فئة جديدة للشباب تضم 12 رياضة.