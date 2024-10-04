في دوري السيدات: الشباب يتغلب على الهلال.. والنصر يفوز على القادسية

حسم فريق الشباب الأول لكرة القدم للسيدات ديربي مدينة الرياض أمام الهلال بهدف دون مقابل مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الشباب، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز.
هدف الفوز لفريق الشباب سجلته اللاعبة البندري مبارك من مجهود فردي مميز، بعد أن انفردت بالمرمى قبل أن تسدد كرة أرضية زاحفة، استقرت في الشباك.
وقلب فريق النصر تأخره أمام مضيفه القادسية إلى انتصار 2-1 خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب الأخير في الخبر، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز.
وتقدمت الأيسلندية سارة بيورك للقادسية من ركلة جزاء، وأدركت الجزائرية لينا بوساحة التعادل للنصر، ومنحت البرازيلية ماريا إدوارد هدف الفوز الثاني للنصر.
وفي مباراة أخرى حقق شعلة الشرقية انتصاره الأول بفوزه على ضيفه الأمل بهدف وحيد على ملعب نادي النهضة في الدمام.
وتصدرت سيدات الشباب جدول الترتيب بـ6نقاط، بفارق الأهداف عن النصر الثاني، فيما تراجع الهلال للمركز الرابع برصيد 3 نقاط، وحل شعلة الشرقية في المركز الثالث بـ3 نقاط، بينما بقي القادسية وفريق الأمل بلا رصيد.