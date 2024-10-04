في دوري السيدات: الشباب يتغلب على الهلال.. والنصر يفوز على القادسية

حسم فريق الشباب الأول لكرة القدم للسيدات ديربي مدينة الرياض أمام الهلال بهدف دون مقابل مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الشباب، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز.