في ليلة عودة "نيمار" بـ"نخبة آسيا": الهلال يُسقط العين بخماسية

ولم يكد فريق العين يستفيق من صدمة الهدف الثاني حتى تلقت شباكه الهدف الثالث عن طريق سالم الدوسري، الذي استغل هجمة مرتدة بكل نجاح، شنها زملاؤه، قبل أن يمرر كانسيلو تمريرة طولية خلف المدافعين، وصلت إلى مسجل الهدف، الذي راوغ الحارس خالد عيسى، ووضع الكرة بكل ثقة داخل الشباك الخالية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع للشوط الأول.