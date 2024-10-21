في ليلة عودة "نيمار" بـ"نخبة آسيا": الهلال يُسقط العين بخماسية

حسم فريق الهلال الأول لكرة القدم القمة أمام مضيفه العين الإماراتي؛ وذلك بتغلُّبه عليه بخمسة أهداف مقابل أربعة في اللقاء الذي أقيم اليوم الاثنين على ملعب هزاع بن زايد في العين، ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
بدأ الهلال المباراة بصورة جيدة، وعمد لاعبوه إلى الاستحواذ على الكرة، ومحاولة شن الهجمات، إلى جانب إيقاف اندفاع العين الإماراتي. وأثمرت البداية الهلالية افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ26 بعد أن أرسل "ميتروفيتش" تمريرة طويلة ذكية، وصلت خلف المدافعين إلى المدافع البرازيلي لودي علي، الذي تقدم داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة أرضية زاحفة، عانقت شباك خالد عيسى.
بعد هذا الهدف اندفع العين نحو الهجوم، ونجح أصحاب الضيافة في تسجيل هدف التعادل بعد أن حوّل النجم المغربي سفيان رحيمي عرضية إيريك إلى داخل المرمى (39).
ورفض الهداف الصربي "سافيتش" أن يدخل فريقه إلى الاستراحة متعادلاً؛ إذ تمكّن من تسجيل الهدف الثاني للهلال من رأسية جميلة بعد أن ارتقى لعرضية البرتغالي كانسيلو، ولعب الكرة برأسه قوية داخل الشباك في الدقيقة الأولى من الزمن الإضافي للشوط الأول.
ولم يكد فريق العين يستفيق من صدمة الهدف الثاني حتى تلقت شباكه الهدف الثالث عن طريق سالم الدوسري، الذي استغل هجمة مرتدة بكل نجاح، شنها زملاؤه، قبل أن يمرر كانسيلو تمريرة طولية خلف المدافعين، وصلت إلى مسجل الهدف، الذي راوغ الحارس خالد عيسى، ووضع الكرة بكل ثقة داخل الشباك الخالية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلاً من الضائع للشوط الأول.
ودخل الفريقان الشوط الثاني بقوة؛ الهلال من أجل تعزيز النتيجة، والعين لتقليص النتيجة؛ الأمر الذي تحصل عليه في الدقيقة الـ63 عبر سانابريا الذي سجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض.
فرحة أصحاب الضيافة بهدف تقليص الفارق لم تدُم طويلاً سوى دقيقتين حينما دوَّن سالم الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة الـ64 مستغلاً ارتباك الدفاع في التعامل مع عرضية مميزة من سافيتش؛ ليسدد في الشباك.
بعد هذا الهدف عاد فريق العين لمحاولة شن الهجمات من أجل تقليص النتيجة، وتمكن من ذلك بعد دقيقتين فقط عن طريق نجمه المغربي سفيان رحيمي من تصويبة قوية، فاجأت الحارس محمد الربيعي قبل أن تعانق الشباك.
لكن سالم الدوسري كان له رأي آخر بإحرازه الهدف الخامس للهلال، والثالث له في اللقاء، من قذيفة صاروخية، أطلقها من خارج منطقة الجزاء، وقف الحارس خالد عيس عاجزًا عن التصدي لها، وذلك في الدقيقة الـ75.
وشهدت المباراة مشاركة النجم البرازيلي نيمار بعد غياب دام أكثر من عام.
وأكمل فريق الهلال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد حكم المباراة المدافع علي البليهي نتيجة لمسه الكرة بيده عند الدقيقة الـ82 من زمن المباراة.
واستغل العين النقص العددي لفريق الهلال من خلال تقليص النتيجة بتسجيله الهدف الرابع عن طريق المغربي سفيان رحيمي من علامة الجزاء عند الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب دوري الغرب، بينما تجمد رصيد العين الإماراتي عند نقطة يتيمة.